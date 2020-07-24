В Украине продлевают карантин – что изменится

В среду, 22 июля, Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа. При этом в регионах в зависимости от ситуации с распространением коронавируса, будут действовать разные карантинные ограничения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными. В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно определенных регионах.

Уровень эпидемической опасности устанавливается по результатам оценки эпидемических показателей и определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тысяч населения в течение последних семи дней

На территории Украины на период действия карантина запрещается:

1) нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

2) пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица;

3) самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

4) пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите, работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил) без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, ‘ связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

Лицу, определенному в абзаце первом настоящего подпункта, в которой отсутствует полис (свидетельство, сертификат) страхования, уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы отказывает в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона Украины “О пограничном контроле”;

5) пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из них иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.

Как сообщал “источник”, обучение в украинских школах с 1 сентября начнется в тех областях, в которых ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет отвечать критериям Минздрава. В “красной” зоне учебные заведения не откроют.