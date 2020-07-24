Халат с надписью от Dicotton – улучшенная версия Вашей домашней одежды

Чтобы разнообразить свой быт, Вы можете порадовать себя и близких роскошными халатами, выполненными, к тому же, по Вашему собственному дизайну. Dicotton предоставляет Вам такую возможность, да ещё и по низкой цене.

О компании Dicotton

Наша компания специализируется на изготовлении уникальной и красочной вышивки не первый год. Мы имеем всю необходимую для этого технику и с трепетом относимся к каждому изделию.

Наши клиенты остаются довольны результатом, а мы получаем положительный фидбек. Убедитесь в качестве самостоятельно. Мы всегда на связи и рады помочь Вам определиться с выбором. К тому же, этот вариант понравится даже тем модницам, которые и дома не забывают об уходе за собой.

Изделия Dicotton – высокое качество в каждой детали. Наши халаты изготавливаются из турецкой махры, состав которой – 100% хлопок, а также, из велюра и плюша. Вышивка осуществляется с помощью крепких ниток родом из Германии.

Наши эксклюзивные халаты с вышивкой

Эксклюзивность изделия заключается в том, что каждое из них – именной халат с вышивкой, дизайн, цвет, материал и размер которого Вы полностью выбираете сами. На нашем сайте представлен каталог с большим выбором цветов и рисунков, которые Вы можете выбрать для своего изделия. А чтобы сделать халат еще более неповторимым, украсьте его фразой, имеющей значение для Вас или же Вашего близкого человека.

Халат с вышивкой – это идеальный вариант подарка для близкого человека, ведь у нас широкая линейка размеров и представлены как мужские, так женские и детские модели. К тому же, каждый халат невероятно мягкий и удобный.

Успейте сделать заказ

Чтобы сделать заказ, Вам достаточно выделить несколько минут своего времени. А сам процесс от заказа до получения Вами халата с вышивкой состоит из нескольких простых шагов:

Зайдите на официальный сайт и создайте свой дизайн халата. На выбор представлены различные варианты цветов, рисунков и материалов. Не забудьте придумать свой текст и ввести его в соответствующее поле. После того, как с Вами свяжется наш оператор, Вам нужно будет проверить все детали заказа и подтвердить его. После подтверждения заказа мы ожидаем Вашей оплаты, чтобы сразу по ее поступлении начать изготовление. Процесс создания халата с надписью занимает 1-3 дня. Когда изделие будет готово, мы отправим Вам его в любой город Украины Новой Почтой.

Приятного пользования!

И не забывайте, что при заказе на сайте dicotton, Вы получаете уникальниший халат, который будет радовать Вас очень и очень долго!