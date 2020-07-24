Давид Жвания: Порошенко может заказать мое устранение

Бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, назвал Майдан государственным переворотом. Он заявил, что готов дать показания против себя и других лидеров Майдана, однако опасается за свою жизнь, так как “такие люди как Порошенко легко могут заказать устранить” его.

Об этом Давид Жвания заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Почему Жвания считает Майдан государственным переворотом

Жвания объяснил, почему считает Майдан государственным переворотом.

“Я с уважением отношусь с тем людям, которые тогда были на Майдане. Они отстаивали свои убеждения – это заслуживает уважения. Они не виноваты в том, что мы их использовали как массовку для захвата власти. Мы – это я, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко и другие лидеры оппозиции“, – сказал Жвания.

По его словам, в начале они просто хотели, чтобы Янукович поделился с ними властью и денежными потоками, но уже в январе 2014 года почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента.

“Тогда мы уже были точно уверены, что Янукович убежит. Он трусливый человек. И мы всячески раздували в нем страхи перед личной безопасностью. Мы запугивали его“, – говорит Жвания.

Как и зачем был устранен премьер-министр Николай Азаров

По словам Жвании, перед устранением Януковича необходимо было позаботиться о том, чтобы в случае его бегства власть, по действующей тогда Конституции 1996 года, не перешла к премьер-министру Николаю Азарову.

“Это нас не устраивало. Поэтому мы на Майдане подняли тему перехода с президентско-парламентской на парламентско-президентскую форму правления. Возврат к Конституции 2004 года нам был нужен только лишь для того, чтобы глава Верховной Рады мог до выборов выполнять функции главы государства. Однако, мы не были не уверены, что этот переход удастся осуществить, потому мы приняли решение давить на Азарова и сначала устранить его“, – отметил он.

Жвания добавляет, что он, якобы по поручению Порошенко и других соучастников лично давил на Азарова с целью вынудить его подать в отставку.

В конце концов это получилось, Азаров подал в отставку.

“После отставки Азарова нам был открыт путь к захвату власти, поскольку мы были уверены, что сможем контролировать Раду в случае бегства президента. Именно после отставки Азарова мы уже перестали считаться с Януковичем и вести какие-либо переговоры. Мы хотели уже получить всё, совершить государственный переворот. И у нас это получилось“, – говорит Жвания.

Жвания готов дать показания в обмен на гарантии безопасности

“Я понимаю, что то, что мы тогда сделали – преступление. Я обращаюсь сейчас к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Я готов дать показания против себя, против Петра Порошенко, против Арсения Яценюка, против Александра Турчинова, против Виталия Кличко. Единственное мое условие – я прошу гарантировать мне безопасность. Потому что я знаю, что такие люди как Порошенко легко могут заказать устранить меня”, – сказал он.

Он призвал генопрокурора Ирину Венедиктову вызвать его на допрос.

“Я расскажу про то, как мы с Петром Порошенко совершили государственный переворот, а также ряд других преступлений. Друзья, я чувствую свою долю вины за то, что произошло со страной. Я был одним из тех, кто сделал Порошенко президентом. Поэтому я буду и дальше рассказывать вам правду об этом человеке“, – закончил свои откровения Жвания.

Как сообщал “источник”, ранее Давид Жвания заявил, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 млн евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на должность президента Украины.