В Киеве произошел пожар возле станции метро “Почайна”

В пятницу, 24 июля, в Киеве возле станции метро Почайна произошел пожар на рынке.

Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

Как видно на опубликованном фото, над торговыми рядами поднимается густой дым.

И автор и комментаторы высказали предположение, что пожар не случайный, что таким образом “расчищают место” под жилой комплекс либо торговый центр.

“Выживают рынок, видимо будет новый торговый центр или дом”, “Ну естественно такую территорию будут выжимать под ТЦ”, “Книжный горит? его как раз собрались сносить под ТРЦ”, – пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, утром 24 июля, в Деснянском районе Киева, вспыхнул сильный пожар, в котором погибла женщина. Возгорание произошло на улице Закревского 77, там загорелась квартира, в которой жители хранили много вещей на балконе.