Популярная певица Zivert отменила концерты в Украине

Российская певица Zivert, ранее выступавшая в аннексированном Крыму, отменила свои концерты в Украине. Причиной этого, по словам российской артистки, стало продолжение карантина и ограничения в связи с этим относительно пересечения границы.

Об этом Юлия Зиверт сообщила на своей странице в Instagram.

По словам певицы, все запланированные в Украине концерты переносятся на неопределенный срок.

“Россия, как и раньше, красная зона. Все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтобы вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила “, – написала Zivert.

Также артистка сообщила, что всем украинцам, которые уже приобрели билеты на ее концерты, будут возвращены деньги.

Как сообщал “источник”, в Одессе отменили концерт российской певицы Zivert (Юлии Зиверт), запланированный на 24 июля этого года. Под вопросом теперь оказался и концерт в Киеве, который анонсировали на 4 августа.