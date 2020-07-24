alyona alyona рассказала, как похудела на 10 кг за 1,5 месяца

В день своего 29-летия 15 июля рэп-исполнительница alyona alyona встала на весы и увидела тревожную цифру – 127,5 кг. Тогда девушка решила заняться своим здоровьем и за год похудеть на 29 кг. Системный подход, консультации специалиста и дисциплина уже дают первые плоды: за 1,5 месяца Алена сбросила 10 кг. В Instagram она рассказала о том, как над собой работает.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

“Я решила начать с диетолога-терапевта. На консультацию нужно было принести результаты анализов и УЗИ брюшной полости. И если с органами у меня все гуд (кроме желчного, потому что его нет уже 5 лет), то анализы показали разного рода отклонения – в работе печени, недостаток йода и витамина D, избыток мочевой кислоты и т.д. И самое плохое – индекс НОМА показал, что я за один шаг от сахарного диабета”, – написала Алена.

Зимой, во время работы над новым альбомом на Бали, звезда украинского хип-хопа старалась питаться лучше, чем в 2019 году: ела много свежих фруктов и каш. Оказалось, что “углеводная атака” была неправильным решением. “Следует начинать меняться с консультации врача! Делать срез по состоянию здоровья – обязанность каждого перед самим собой”, – считает она.

“Так мое питание перевернулось с ног на голову. Фрукты сменились овощами, белок стал вареным или на гриле (или сейтан), крупы только с низким гликемическим индексом и то 3-4 ложки. Никаких молочных продуктов или сладостей, обязательно оливковое или льняное масло. А еще – никаких перекусов, потому что они поднимают уровень сахара в крови, – описала alyona alyona свою диету. – Сейчас я просыпаюсь каждый день в 6 утра, ем три раза в день и четко по таймингу (14/10) и ложусь спать не позже 23 часов. И вот результаты. Больше, чем я планировала, потому что должна была сбрасывать 10 кг за 4 месяца. А вышло за 1,5”.

Артистка пообещала подробнее рассказать о физических нагрузках и поблагодарила фанатов за поддержку. “Для нас просто не существует ничего невозможного!” – считает она.