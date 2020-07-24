Количество случаев коронавируса в США превысило новую страшную цифру

По состоянию на 24 июля в Соединенных Штатах Америки обнаружено уже более 4 миллиона случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

В течение двух дней подряд в стране регистрировали более 1 100 смертей в сутки. Всего в стране от осложнений Covid-19 умерли 143 000 человек, а в мире – более 625 000.

Также в США наблюдается рост случаев госпитализации из-за коронавируса. Некоторые штаты сообщают о ежедневных антирекордах заболеваемости и смертности.

Всего в США с начала пандемии заразились 4 034 102 человека. Страна занимает первое место в мире по этому показателю.

За США следуют Бразилия (22,2 млн), Индия (1,2 млн), Россия (795 тысяч) и ЮАР (408 тысяч).

Всего в мире коронавирус нового типа было обнаружено у 15,4 млн человек.

Как сообщал “источник”, американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны значительно улучшить состояние больного Covid-19 на ранних стадиях, а также предотвратить риск заражения.