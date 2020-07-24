В Днепре бус попал в серьезное ДТП: много пострадавших

В пятницу, 24 июля, в городе Днепр в автомобильной аварии пострадали шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Академика Боголюбова. Там столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz VITO. Вследствие ДТП различные травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса.

На место прибыли спасатели, которые оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. Позже медики госпитализировали людей в больницу.

По данным информационного агентства “Укринформ”, в полиции отметили, что ВАЗ остановился на разрыве двух сплошных полос, за ним стояли еще три машины. В этот момент Mercedes хотел объехать авто, которые пропускали транспорт. Потому водитель VITO выехал через сплошную на встречную полосу движения, но не справился с управлением. В результате микроавтобус вылетел на обочину, где врезался в дерево.

Как сообщал “источник”, в четверг, 23 июля, аист стал причиной страшного ДТП на трассе Киев-Чоп.