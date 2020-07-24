Волонтеры нашли лошадь в полумертвом состоянии – ее выходили и превратили в настоящую красотку

Волонтеры спасли жизнь лошади, которая лежала полумертвой: она была обезвожена, истощенная и грязная.

Об этом сообщают на Facebook-странице Here4Horses.

Животное в плачевном состоянии нашли на одной из строительных площадок в Британии в графстве Дарем. Далее лошадь передали волонтерам из приюта для лошадей. Там все были шокированы ее состоянием, но изо всех сил пытались ей помочь.

Изначальное животное плохо себя чувствовало, потому не могло даже стоять. Лошадь поднимали сразу пять человек. Ветеринар и работники общества защиты животных решили, что у лошади есть шанс на выздоровление, но это будет очень непросто.

Чтобы помочь Хайди, так назвали лошадь, две другие лошади сдали несколько литров крови, которую потом перелили больному животному. С нее также состригли лишнюю шерсть, вычистили и помыли. С таким преображением стало ясно, что состояние Хайди куда лучше, чем предполагали волонтеры.

Благодаря программе восстановления животное почти сразу же начало набирать вес, а пролежни начали заживать. Постепенно Хайди смогла самостоятельно садиться, а позже она уже могла стоять.

Сначала волонтерам приходилось поднимать Хайди на ноги, но позже она окрепла и уже стала вставать самостоятельно. Ее даже начали выпускать погулять во двор. Со временем лошадь стала настоящей красавицей.

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