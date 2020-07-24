Принц Гарри и Меган Маркл обратились в суд из-за папарацци, продающих фото их сына

Переезд из Великобритании в Канаду и США не помог принцу Гарри и Меган Маркл избежать папарацци. Паре пришлось предъявить иск за вторжение в частную жизнь из-за незаконных снимков их сына Арчи, которые, по их словам, сделали с помощью дронов на заднем дворе их дома в Лос-Анджелесе.

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Отказавшись от королевских обязанностей в январе 2020 года, Гарри, Меган и их сын переехали в небольшой городок в Канаде. Согласно иску, опубликованному The Hollywood Reporter, британский таблоид Daily Mail опубликовал их точное место жительства, и папарацци начали осаждать их убежище. История повторилась после переезда в Лос-Анджелес: Daily Mail назвал адрес их дома, и папарацци снова начали их преследовать. На сей раз они использовали дроны и вертолеты, чтобы снимать их дом и двор.

“Некоторые папарацци и СМИ управляли беспилотниками всего в 6 метрах над домом, чаще всего три раза в день, чтобы получить фотографии пары и их маленького сына, – говорится в заявлении. – Другие летали на вертолетах над их задним двором уже в 5:30 утра, день за днем будя соседей и их сына. А третьи даже прорезали дыры в охранном ограждении, чтобы подсматривать”.

Пара игнорировала папарацци, пока те не начали продавать фото их 14-месячного сына Арчи. Они не знаю, кто именно сделал фото, потому иск предъявляют анонимному Джону Доу, надеясь таким образом выяснить его личность и предупредить потенциальных покупателей о том, что фотографии сняты незаконно. Они просят суд запретить их дальнейшее преследование и требуют компенсации за моральный ущерб.

“Истцы сделали все, чтобы оставаться в стороне от внимания, кроме как в связи с их работой, которую они признают достойной освещения в новостях. Но фотографии, о которых идет речь, не являются новостями. Они не представляют общественного интереса. Это преследование. Единственное, зачем делают и продают такие агрессивные фотографии, – чтобы наживаться на ребенке”, – говорится в иске.