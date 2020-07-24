Впервые за долгие годы в соборе Святой Софии проводят намаз: онлайн трансляция

В пятницу, 24 июля, в соборе Святой Софии в Стамбуле (Турция) проходит первый за 86 лет пятничный намаз.

Онлайн трансляцию ведут на YouTube-канале Euronews.

На мероприятии присутствует президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Отмечают, что старинные христианские фрески скрыли от глаз молящихся.

Как сообщал “источник”, 10 июля по решению Государственного совета Турции (высшего административного суда), собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и теперь может использоваться как мечеть. Это вызвало большой резонанс в обществе.

Президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление по поводу смены статуса собора.

Позже Папа Римский Франциск выразил прискорбие из-за решения турецких властей. Также против такого решения выступили Франция, Россия и США. В ЮНЕСКО заявили, что вопрос требует международных консультаций.