Брат Бритни Спирс рассказал о шансах певицы избавиться от контроля отца и жить самостоятельно

Старший брат Бритни Спирс, которая в 2020 году снова пытается избавиться от принудительной опеки отца, рассказал о состоянии поп-звезды. 43-летний Брайан Спирс заявил, что певица, признанная недееспособной 12 лет назад, уже давно пытается вернуть контроль над своей жизнью.

Фото: https://www.instagram.com/britneyspears/

“Очевидно, что сначала это [опекунство] было необходимым, – сказал Брайан в подкасте As NOT Seen on TV. – Теперь они внесли некоторые изменения, и все, что мы можем сделать, – надеяться на лучшее. До сих пор опека была для нашей семьи отличным вариантом”.

С 2008 года, когда Бритни Спирс признали недееспособной из-за проблем с психическим здоровье, ее отец Джейми Спирс взял контроль над финансами, личной жизнью, общением, перемещениями и здоровьем дочери. Старший брат уверяет, что отец “старался изо всех сил”, и опекать певицу ему помогала вся семья.

“Она всегда хотела выйти из под опеки. Даже если кто-то приходит с миром, чтобы помочь, если тебе постоянно говорят что делать, это расстраивает. Уже некоторое время она хотела избавиться от этого, – рассказал Брайан. – Но ее с 15 лет окружала команда людей. Я знаю, что она хочется с этим покончить, но реально ли это? Практичное ли это решение? Я уверен, что будет какая-то корректировка. Допустим, ей разрешат жить самой по себе – повседневные дела, вероятно, будут большим вызовом. Вероятно, так и будет. Например, вождение. Она худший водитель в мире – я не вру. Благослови ее бог, она действительно не очень хорошо водит, и ей не стоит этого делать”.

Между тем фанаты Бритни уверены, что певицу ограничивают без весомых причин, чтобы контролировать ее состояние в $250 млн. Сторонники движения #FreeBritney ищут зашифрованные призывы о помощи в ее Instagram и собирают подписи под требованием предоставить ей независимого адвоката.