Билл Гейтс отреагировал на слухи про его план “коронавирусного геноцида”

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории заговора относительно его участия в организации пандемии COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

“Это плохое сочетание пандемии, социальных сетей и людей, которые пытаются найти простые объяснения”, – отметил бизнесмен.

Также он напомнил, что его благотворительный фонд выделил 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией.

“Наш фонд выделил больше денег на закупку вакцин для спасения жизней, чем любая другая организация”, – сказал Гейтс.

Кроме того, он выразил надежду, что теории заговоров не приведут к отказу от вакцинации среди людей.

“Это правда, мы связаны с вакцинами, но все просто перекрутили. Они говорят: хорошо, мы зарабатываем деньги, поэтому мы стараемся убивать людей с помощью вакцин”, – прокомментировал бизнесмен заявления конспирологов.

Ранее “источник” сообщал, что основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса беспокоят слухи, порожденные популярной в США конспирологической теорией о том, что он намерен чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19.