Алла Костромичева рассказала о подготовке к “Супер Топ-модели по-украински” с уроками украинского языка

Модель и ведущая Нового канала Алла Костромичева рассказала, как готовилась к съемкам реалити-шоу “Супер Топ-модель по-украински”, в котором зрители увидят самых неординарных участниц прошлых сезонов “Топ-модели…” и “Супермодели по-украински”.

Как призналась модель, за несколько месяцев до начала съемок ей пришлось позаботиться не только о ярких образах для кадра, но и о своем владении украинским языком. После многочасовых занятий Костромичева надеется, что зрители заметят прогресс.

Алла Костромичева на съемках реалитиФото: пресс-служба Нового канала

“Перед съемками мы со стилистом проекта Юрием Вариводой выбирали одежду — отсматривали образы прошлых сезонов, обращали внимание, как они смотрятся в кадре, – рассказала модель. – Бывает, что вещь хорошо выглядит во время съемок, а в кадре – совсем другое. Надеюсь, в этом сезоне мне удастся не только порадовать, но и удивить поклонников – стараемся делать образы целостными, необычными, яркими”.

Как добавила модель, все свои образы она подбирает из коллекцией украинских дизайнеров. При этом одежда – далеко не единственное, что заботило Костромичеву в преддверии нового сезона реалити.

“Я переехала в центр Киева, чтобы быстрее и удобнее добираться на все съемочные локации. И часами занималась украинским языком, – призналась ведущая. – Думаю, зрители это заметят и оценят. Много работала над произношением, и надеюсь, что в этом сезоне мне будет легче, я буду больше думать не как сказать, а что сказать. Ведь раньше была сосредоточена именно на произношении, и это меня ограничивало”.

Алла Костромичева на съемках реалитиФото: пресс-служба Нового канала

Съемки “Супермодели по-украински” стартовали в июле этого года, при этом дата премьеры нового сезона реалити пока остается в секрете.