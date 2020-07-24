Коронавирус продолжает атаковать Киев: свежая статистика

По состоянию на пятницу, 24 июля, в Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 118 человек.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки 1 человек умер от осложнений, вызванных Covid-19. Но также выздоровела 121 человек.

Заболели 23 июля:

52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет

57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет

7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 27. В Деснянском – 16. Но в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах – по 12 случаев.

По состоянию на 24 июля в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных. Из них 19 детей. 45 больных – в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов – в медучреждениях с подозрением на коронавирус.

Всего в столице за время пандемии зарегистрировано 7 396 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего Covid-19 преодолели 2 667 жителей Киева.

Как сообщал “источник”, американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны значительно улучшить состояние больного Covid-19 на ранних стадиях, а также предотвратить риск заражения.