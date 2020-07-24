Мамин красавчик: 5-летний сын Ирины Билык снялся в модной фотосессии

Ирина Билык не часто балует поклонников фотографиями детей, но скрывать от публики яркую фотосессию 5-летнего Табриза не стала. Мальчик выступил моделью британского бренда одежды и перевоплотился в маленькую рок-звезду. На фоне двух красных мотоциклов сын 50-летней певицы и 47-летнего фотографа Аслана Ахмадова позировал в ярких футболках, джинсах и черной кожаной косухе.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

“Табризу очень понравилось принимать участие в фотосессии. А как вы думаете, стоит ли баловать детей брендовой одеждой с детства?” – написала Ирина в Instagram.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Фанаты певицы пришли в восторг от фотографий мальчика.

“Конечно стоит, какой красавчик!” “Однозначно стоит, а когда же еще баловать?” “Мамин красавчик, копия папы!” “Боже мой, какой красивый ребенок. Будущий покоритель женских сердец”, – пишут в комментариях. – “Ирочка – баловать! Дети все равно не понимают значения, стоимость и название бренда – это скорее для родителей, некая часть заботы о красивом и ярком образе для ребенка. А сам ребенок просто радуется быть в удобной и красивой одежде. Своего рода, это прививает уважительное отношение к своей внешности”.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Табриз Ахмадов – второй сын Ирины Билык, рожденный от московского фотографа суррогатной матерью в 2015 году. Также у певицы есть 21-летний сын Глеб от модели Андрея Оверчука, в браке с которым Билык была с 1998 по 2002 год.