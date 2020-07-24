СМИ пугают новостью о госпитализации Мела Гибсона с коронавирусом: что происходит на самом деле

Вечером 23 апреля СМИ распространили новость о госпитализации 64-летнего актера Мела Гибсона с коронавирусом. Поводом для этого стал комментарий его пресс-секретаря для издания People. Да, актер и правда переболел Covid-19, но еще в апреле, и сегодня он чувствует себя замечательно.

Мел ГибсонФото: Getty Images

По словам представителя, в апреле Гибсон провел неделю в одной из клиник Лос-Анджелеса, где прошел курс лечения противовирусным препаратом. На сегодняшний день актер чувствует себя хорошо, но время от времени проходит повторные тесты – все они показывают негативный результат.

Судя по всему, актер и его представители посчитали ненужным разглашать информацию о лечении.