Почти тысяча новых случаев: статистика по коронавирусу в Украине на 24 июля

По состоянию на пятницу, 24 июля, в Украине зарегистрировано 972 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

За прошедшие сутки скончались от коронавируса 20 людей. Но также побороли заболевание 886 человек. До сих пор болеют 26 366 человек.

Больше всего случаев обнаружено 23 июля во Львовской области (126), а также в Киеве (118).

Статистика по областям Украины:

Львовская область – 8 588 человек инфицированы за все время (+126 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки) Киев – 7396 (+118) Черновицкая область – 5 485 (+42) Ровенская область – 5 399 (+96) Закарпатская область – 4 706 (+65) Ивано-Франковская область – 3 852 (+87) Волынская область – 3 446 (+45) Киевская область – 3 421 (+30) Харьковская область – 3 277 (+74) Одесская область – 2 749 (+58) Тернопольская область – 2 604 (+56) Винницкая область – 2 462 (+46) Житомирская область – 1 670 (+16) Днепропетровская область – 1 302 (+27) Хмельницкая область – 1 021 (+13) Черкасская область – 888 (+18) Донецкая область – 830 (+12) Запорожская область – 712 (+12) Кировоградская область – 689 (прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано) Черниговская область – 679 (+12) Николаевская область – 536 (+6) Сумская область – 397 (+4) Полтавская область – 378 (+7) Херсонская область – 218 (за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано) Луганская область – 118 (+2)

Данные из временно оккупированных РФ территорию отсутствуют.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 62 823 случая Covid-19. За все время от осложнений болезни умерли 1 571 человек. А выздоровели – 34 886 людей.

Как сообщал “источник”, американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны значительно улучшить состояние больного Covid-19 на ранних стадиях, а также предотвратить риск заражения.