Где в Украине будут грозы, а где жара: прогноз погоды на 24-26 июля

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в оставшиеся дни недели.

Об этом сообщается на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Кратковременные дожди в ночь на пятницу, 24 июля, ожидаются в Одесской и Николаевской областях. Днем они пройдут на Закарпатье и в Карпатах.

На выходных, 25-26 июля, кратковременные дожди с грозами прогнозируются в западных, северных и Винницкой областях. А вот в Карпатском регионе осадки будут сильными. На остальной территории страны дождей не ожидается.

“Температура ночью 10-17°, на юге страны до 20°; днем 21-28°, в южной части, в воскресенье также и в восточных и Днепропетровской областях до 33°“, – сказано в прогнозе.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз, что август в этом году в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков. Однако уже в 20-х числах температура воздуха ощутимо снизится.