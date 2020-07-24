Пес нашел необычное занятие в бассейне – на это нельзя смотреть без смеха

Шестилетняя собака породы золотистый ретривер Майла так полюбила отдых у воды, что засыпает в бассейне с теннисным мячиком во рту.

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter владелец собаки, собрав за короткое время почти 40 тысяч лайков и 4,5 тысячи репостов.

По словам хозяина, Майла еще щенком очень любила играть у воды, и если рядом было озеро и бассейн – значит, пришло время для отдыха. Собака настолько счастлива играть в бассейне, что часто засыпает на мелководье с теннисным мячом во рту.

Как говорит владелец собаки, это не значит, что Майла уставшая, просто она очень довольна и расслаблена, как ребенок.

Как сообщал “источник”, ранее в сети было опубликовано видео одинокой собаки, пытающейся успокоить себя, пока любимый хозяин на работе.