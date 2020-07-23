В Британии выставили на продажу “дом ужасов” – он хранит страшную тайну

В Британии, графство Чешир, за 3,25 миллиона фунтов стерлингов продают Викторианский особняк, в котором ревнивый муж убил свою жену, нанеся ей 30 ножевых ранений.

Об этом рассказывает The Sun.

Особняк, который получил зловещее название “Дом ужасов”, пустовал и разрушался после убийства в одной из его комнат. После реставрации дом с пятью спальнями был возвращен на рынок – несмотря на его прошлое.

Кристофер Ламсден, которому тогда было 52 года, зарезал свою 53-летнюю жену Элисон, нанеся ей около 30 ранений в марте 2005 года после того, как она объявила, что покидает его.

После жестокого убийства, резиденция с ее безукоризненно ухоженными газонами, теннисными кортами и каретным сараем оставалась пустой и пришла в упадок.

Теперь дом был отреставрирован и переименован, и был выставлен на продажу как “поразительная вилла 19-го века” с подземным бассейном и сауной, а также кинозалом и трехместным гаражом. Агенты по недвижимости стараются не упоминать о мрачном прошлом особняка.

Как сообщал “источник”, ранее в Великобритании выставили на продажу особняк, который расположен рядом с местами, где охотился Генрих VIII. Его оценили в 5 млн фунтов стерлингов, что составляет 6 млн долларов. Но больше удивляет даже не цена особняка, а его интерьеры.