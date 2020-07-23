Коты могут засыпать в самых необычных местах и позах – их хозяева делятся трогательными фото

В сети распространился новый флешмоб, во время которого владельцы кошек публикуют фотографии своих домашних питомцев, которые уснули в самых немыслимых позах.

Соответствующие фото опубликованы на сайте Boredpanda.

Уснувших животных хозяева фотографируют в причудливых и необычных позах, иногда самостоятельно изгибая их хвосты или конечности, чтобы придать им форму, например, сердечка. При этом они восхищаются тем, как, принимая такие позы, кошки не только не чувствуют неудобства и боли, а могут мирно спать.

Как сообщал “источник”, ранее владельцы собак публиковали в соцсетях фотографии своих подросших питомцев в разное время. Этим увлечением пользователей сети “заразил” парень с аккаунтом в Twitter ThatGuyFuller.