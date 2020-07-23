Ученые внезапно подтвердили теорию Платона о Земле – состоит из кубов

Исследователи из Университета Пенсильвании, Будапештского университета технологий и экономики и Университета Дебрецена пришли к выводу, что греческий философ Платон был прав, утверждая, что Земля состоит из кубов.

Об этом пишет ScienceDailt.

“Объяснить прозрение Платона можно тем, что части некогда единого целого должны соединяться без зазоров. А единственный многогранник, который соединяется без зазоров – это – куб”, – говорится в описании исследования.

Для того чтобы проверить верность своей математической модели, ученые измерили множество разнообразных камней в природе. Некоторые из них были отколоты человеком, другие выветрились силами природы, но в любом случае в среднем их частицы были кубиками.

“В девяти случаях из десяти, если камень разрывается, сжимается или срезается — и обычно эти силы происходят вместе — у вас получаются осколки, которые в среднем имеют кубическую форму. Только в том случае, если стрессовое состояние, получаешь что-то другое. Земля просто не делает это часто”, – отмечают исследователи.

Ранее “источник” сообщал, что в Атлантическом океане у побережья Флориды обнаружили загадочную воронку, которая светится голубым – сначала о странном свечении сообщили дайверы и рыбаки, но вскоре их слова подтвердили ученные.