Бывшая жена Элтона Джона требует у него миллионы за нарушение бракоразводного соглашения

Бывшая жена Элтона Джона Рената Блауэл требует у него $ 3,8 млн, утверждая, что певец нарушил условия их соглашения о разводе. 67-летняя звукорежиссерка предъявила иск после того, как он рассказал об их браке в автобиографии “Я”.

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Ссылаясь на судебные документы, The Sun сообщает, что упоминание о четырехлетнем браке и расставании в 1988 году спровоцировали у Блауэл давние проблемы с психическим здоровьем.

Источник, близкий к 73-летнему Элтону Джону, говорит, что у певца были дружеские отношения с бывшей женой, об их браке он не раскрыл никакой скандальной информации, потому шокирован и опечален заявлением Ренаты. “У него всегда были очень приятные отношения с Ренатой, он очень уважает ее и никогда бы не сказал ничего, что могло бы ее опорочить, – добавил инсайдер. – Он очень надеется, что она поразмыслит и оставит это дело”.

Элтон Джон и Рената Блауэл познакомились в 1983 году во время работы над альбомом “Too Low for Zero”. Свадьба состоялась через год, а после развода в 1988 году певец открыло заявил о том, что он гей.

“Я любил Ренату. Она отличная девушка. Я действительно, очень любил ее. Но, вы знаете… это одна из вещей, о которых я больше всего сожалею в своей жизни, что причинил ей боль”, – говорил он позже о неудавшемся браке.

В 2014 году Элтон Джон вышел замуж за давнего партнера Дэвида Ферниша. Сегодня пара живет в Виндзоре и воспитывает двоих детей.