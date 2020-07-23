Кот “оригинально” показал хозяйке, что хочет есть, и прославился

Домашний питомец устроил своей хозяйке скандал из-за пустой миски и стал звездой интернета.

Опубликованное в Instagram видео с недовольным и голодным котом посмотрели уже более 600 тысяч раз, сообщает сайт Ridus.

Как видно на опубликованных кадрах, поводом для скандала стало отсутствие корма в миске. Недовольный кот подошел к хозяйке и больно укусил ее за ногу. После того, как домашний питомец был прогнан, а миска не наполнилась, он снова подошел к хозяйке и повторил болезненную процедуру.

Как сообщал “источник”, ранее в сети было опубликовано видео одинокой собаки, пытающейся успокоить себя, пока любимый хозяин на работе.