Сегодня комета Neowise максимально приблизится к Земле – за ней можно наблюдать онлайн

В четверг, 23 июля, комета Neowise подойдет к Земле на 103,52 миллиона километров.

Наблюдать на кометой можно онлайн в Youtube-канале THEREALPAX.

Астрономы отмечают, что блеск кометы уже начал слабеть, и она видна не так хорошо, как была в середине июля. Сейчас ее можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.

В то же время относительная близость Neowise к Земле может облегчить наблюдения. Кроме того, ночи сейчас стали темнее, чем в период максимальной яркости кометы.

В середине июля увидеть комету можно было с помощью любого оптического прибора, будь то подзорная труба, монокуляр, бинокль или телескоп. В небольшие бинокли можно рассмотреть звездообразное псевдоядро. А при помощи средних и больших телескопов можно рассмотреть структуру хвоста кометы.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео, как комета Neowise выглядит из космоса.

Также мы публиковали фото кометы Neowise, снятые в разных уголках нашей планеты. Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в наше время.



