Александр Погребиский отпущен на поруки: кто он и в чем его обвиняли

В четверг, 23 июля, Печерский суд вынес решение о мере пресечения волонтеру и участнику войны на Донбассе Александру Погребискому.

Об этом сообщает “5 канал”.

Решение суда – личные обязательства и поручительство депутатов.

Бывший сержант 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск предстал перед судом за то, что он якобы облил зеленкой народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина.

Под зданием суда прошла акция в защиту волонтера.

Напомним, народного депутата от партии “Опозиционная платформа – За жизнь” Олега Волошина возле Верховной Рады Украины активисты облили зеленкой за то, что он поставил под сомнение суверенитет Украины.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 3 июля, в Полтаве в офис партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” бросили гранату.