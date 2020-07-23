Александр Погребиский отпущен на поруки: кто он и в чем его обвиняли

В четверг, 23 июля, Печерский суд вынес решение о мере пресечения волонтеру и участнику войны на Донбассе Александру Погребискому.
Об этом сообщает “5 канал”.
Решение суда – личные обязательства и поручительство депутатов.
Бывший сержант 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск предстал перед судом за то, что он якобы облил зеленкой народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина.
Под зданием суда прошла акция в защиту волонтера.
Напомним, народного депутата от партии “Опозиционная платформа – За жизнь” Олега Волошина возле Верховной Рады Украины активисты облили зеленкой за то, что он поставил под сомнение суверенитет Украины.
Как сообщал “источник”, в пятницу, 3 июля, в Полтаве в офис партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” бросили гранату.