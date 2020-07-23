Видеофиксация нарушений ПДД в Украине: как проверить и оплатить штраф

В Украине с 1 июня начала работать система автоматической фиксации нарушений ПДД. За месяц вынесли 398 410 постановлений об административных правонарушениях
Об этом сообщает ТСН.
Сейчас камеры на дорогах фиксируют такие нарушение: превышение скорости, проезд перекрестков улиц и автострад на красный свет, перемещение автомобилей по полосе, предназначенной для проезда общественного транспорта.
Как можно проверить наличие штрафа
В электронном кабинете водителя можно проверить и уплатить административные правонарушения и получить информацию об авто и удостоверении водителя.
Как войти в кабинет:
- на странице входа нажмите на кнопку “Войти через ID.GOV.UA”;
- нажмите на кнопку “Файловый носитель”;
- выберите центр сертификации ключей;
- выберите файл личного ключа из файловой системы;
- введите пароль к файлу ключа;
- нажмите на кнопку “Считать ключ”: Если все было введено верно, появится сообщение об авторизации пользователя, нажмите на кнопку “Согласиться”.
- если появилось сообщение об ошибке, проверьте введенные данные и нажмите на кнопку “Считать ключ” еще раз;
Далее вам потребуется ввести номер телефона и email, если желаете получать уведомления.
Идентификация через банки (BankID):
это способ электронной идентификации граждан при помощи их данных в банке, где они обслуживаются. Сервис предоставляется Национальным банком Украины (только для клиентов тех банков, которые его поддерживают) и “ПриватБанком”.
MobileID:
Этот способ входа доступен для абонентов Kyivstar, Vodafone и Lifecell, которые подключили MobileID. Идентификация пользователя осуществляется с помощью сайта по ссылке.
Чтобы здесь найти свое авто, нужно выполнить следующие действия:
- государственный номер ТС;
- серию и номер постановления или информацию о владельце ТС (РНОКНП / серию и номер паспорта гражданина Украины / серию и номер удостоверения водителя / серию и номер свидетельства о регистрации ТС).
Штрафы за нарушения ПДД
В своем кабинете водитель может не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
Данное приложение позволяет выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений.
Приложение также пригодится тем, кто редко бывает дома (или проживает не по месту регистрации) и может не получить уведомление о штрафе по почте.
Основные возможности “Штрафы ПДД”:
- поиск штрафов;
- оформление подписки для одного или нескольких транспортных средств;
- мгновенное получение уведомлений о новых постановлениях (для подписок);
- уведомления об изменении статуса вынесенных постановлений (для подписок);
- возможность оплаты онлайн непосредственно из приложения;
- все реквизиты для оплаты уже внесены – ваш платеж 100% дойдет до бюджета;
- просмотр размещения камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
Скачать мобильное приложение “Штрафы ПДД” можно для Android, для IOS станет доступным в ближайшее время.
Штрафы UA
С помощью приложения, которое можно скачать по ссылке, водители смогут не только оплатить штраф, a и проверить статус и историю платежей. Проверить наличие штрафов в приложении можно по номеру водительского удостоверения, ИНН, либо по серии и номеру штрафа.
Он является официальным ботом МВД. Здесь также можно проверить наличие штрафа за ПДД.
Как сообщал “источник”, согласно с выводом Верховного суда, согласие водителя с совершенным нарушением ПДД не является доказательством и не освобождает работника полиции от сбора других надлежащих доказательств.