Видеофиксация нарушений ПДД в Украине: как проверить и оплатить штраф

В Украине с 1 июня начала работать система автоматической фиксации нарушений ПДД. За месяц вынесли 398 410 постановлений об административных правонарушениях

Об этом сообщает ТСН.

Сейчас камеры на дорогах фиксируют такие нарушение: превышение скорости, проезд перекрестков улиц и автострад на красный свет, перемещение автомобилей по полосе, предназначенной для проезда общественного транспорта.

Как можно проверить наличие штрафа

В электронном кабинете водителя можно проверить и уплатить административные правонарушения и получить информацию об авто и удостоверении водителя.

Как войти в кабинет:

на странице входа нажмите на кнопку “Войти через ID.GOV.UA”;

нажмите на кнопку “Файловый носитель”;

нажмите на кнопку “Файловый носитель”; выберите центр сертификации ключей;

выберите файл личного ключа из файловой системы;

введите пароль к файлу ключа;

нажмите на кнопку “Считать ключ”: Если все было введено верно, появится сообщение об авторизации пользователя, нажмите на кнопку “Согласиться”.

если появилось сообщение об ошибке, проверьте введенные данные и нажмите на кнопку “Считать ключ” еще раз;

Далее вам потребуется ввести номер телефона и email, если желаете получать уведомления.

Идентификация через банки (BankID):

это способ электронной идентификации граждан при помощи их данных в банке, где они обслуживаются. Сервис предоставляется Национальным банком Украины (только для клиентов тех банков, которые его поддерживают) и “ПриватБанком”.

MobileID:

Этот способ входа доступен для абонентов Kyivstar, Vodafone и Lifecell, которые подключили MobileID. Идентификация пользователя осуществляется с помощью сайта по ссылке.

Чтобы здесь найти свое авто, нужно выполнить следующие действия:

государственный номер ТС;

серию и номер постановления или информацию о владельце ТС (РНОКНП / серию и номер паспорта гражданина Украины / серию и номер удостоверения водителя / серию и номер свидетельства о регистрации ТС).

Штрафы за нарушения ПДД

В своем кабинете водитель может не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Данное приложение позволяет выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений.

Приложение также пригодится тем, кто редко бывает дома (или проживает не по месту регистрации) и может не получить уведомление о штрафе по почте.

Основные возможности “Штрафы ПДД”:

поиск штрафов;

оформление подписки для одного или нескольких транспортных средств;

мгновенное получение уведомлений о новых постановлениях (для подписок);

уведомления об изменении статуса вынесенных постановлений (для подписок);

возможность оплаты онлайн непосредственно из приложения;

все реквизиты для оплаты уже внесены – ваш платеж 100% дойдет до бюджета;

просмотр размещения камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Скачать мобильное приложение “Штрафы ПДД” можно для Android, для IOS станет доступным в ближайшее время.

Штрафы UA

С помощью приложения, которое можно скачать по ссылке, водители смогут не только оплатить штраф, a и проверить статус и историю платежей. Проверить наличие штрафов в приложении можно по номеру водительского удостоверения, ИНН, либо по серии и номеру штрафа.

Он является официальным ботом МВД. Здесь также можно проверить наличие штрафа за ПДД.

Как сообщал “источник”, согласно с выводом Верховного суда, согласие водителя с совершенным нарушением ПДД не является доказательством и не освобождает работника полиции от сбора других надлежащих доказательств.