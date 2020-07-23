Ученые вскрыли тела жертв коронавируса – и увиденное их потрясло

В Новом Орлеане провели серию вскрытий тел жертв коронавируса и пришли к выводу, что повреждение сердца пациентов с COVID-19 – это не ожидаемое типичное воспаление сердечной мышцы, связанное с миокардитом, а скорее уникальный паттерн гибели клеток в отдельные клетки сердечной мышцы.

Об этом сообщает EurekAlert.

“Мы определили основные грубые и микроскопические изменения, которые ставят под сомнение представление о том, что типичный миокардит присутствует при тяжелой инфекции SARS-CoV-2. Хотя механизм травмы сердца в COVID-19 неизвестен, мы предлагаем несколько теорий, которые требуют дальнейшего изучения, что приведет к большему пониманию и потенциальным вмешательствам в лечении”, – сказал доктор медицинских наук, профессор и директор по исследованиям патологии в LSU Health New Orleans Ричард Вандер Хайде.

Вскрытие, которое считается одним из первых, о котором сообщили в США, было проведено 22 пациентам, которые умерли от COVID-19 в Университетском медицинском центре в Новом Орлеане. Большинство из них были афроамериканцами. Десять мужчин и двенадцать женщин находились в возрасте от 44 до 79 лет. Хотя были и другие сопутствующие заболевания, у большинства было высокое кровяное давление, у половины – диабет 2 типа, леченный инсулином, и около 41% – ожирение.

Патологи LSU Health New Orleans, как и другие, также обнаружили вирусную инфекцию некоторых клеток в слизистой оболочке более мелких кровеносных сосудов (эндотелий). Хотя на низких уровнях этого может быть достаточно, чтобы вызвать дисфункцию, ведущую к гибели отдельных клеток.

“Учитывая, что воспалительные клетки могут проходить через сердце без присутствия в самой ткани, нельзя исключать роль эндотелиального повреждения, вызванного цитокинами”, – говорит доктор Вандер Хайде.

Ранее “источник” сообщал, что большинство пациентов с тяжелыми формами Covid-19 имеют дополнительные бактериальные или вирусные инфекции, которые нередко приводят к смерти. Источником этих инфекций в том числе, служили медицинские инструменты и системы искусственной вентиляции легких.