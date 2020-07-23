Виктория Булитко из “Дизель Шоу” обещала фанам новый имидж и не соврала – теперь актрису не узнать

Актриса комедийной студии “Дизель Шоу” Виктория Булитко продолжает экспериментировать со своей внешностью. Недавно знаменитость похвасталась новой стрижкой и пепельно-русым цветом волос, который пришел на смену огненно-рыжему, но упомянула, что долго в новом имидже не задержится. И не соврала.
Теперь на смену пепельному пришла трендовая сегодня фуксия, хотя ранее Булитко размышляла о ярко-розовом. С новым цветом волос актриса показалась своим фолловерам в Instagram.
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“Сразу хочу сказать, что я не сумасшедшая! – посмеялась в комментарии под роликом актриса. – Это тоник. Блонд хорош тем, что можно экспериментировать без вреда для волос”.
Выбор яркого цвета Булитко объяснила летним настроением. К тому же “продюсер одобрил”, продолжила шутить актриса.
Виктория Булитко до смены имиджа
Судя по всему новый имидже Булитко пришелся по душе не только ее продюсеру, но и фолловерам в соцсети. Под постом актрисы собрались десятки восторженных комментариев. По мнению некоторых, с розовым актриса “промахнулась бы”, а вот фуксия ей как раз очень к лицу.
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