Виктория Булитко из “Дизель Шоу” обещала фанам новый имидж и не соврала – теперь актрису не узнать

Актриса комедийной студии “Дизель Шоу” Виктория Булитко продолжает экспериментировать со своей внешностью. Недавно знаменитость похвасталась новой стрижкой и пепельно-русым цветом волос, который пришел на смену огненно-рыжему, но упомянула, что долго в новом имидже не задержится. И не соврала.

Теперь на смену пепельному пришла трендовая сегодня фуксия, хотя ранее Булитко размышляла о ярко-розовом. С новым цветом волос актриса показалась своим фолловерам в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Булитко (@bulitka) 22 Июл 2020 в 1:11 PDT

“Сразу хочу сказать, что я не сумасшедшая! – посмеялась в комментарии под роликом актриса. – Это тоник. Блонд хорош тем, что можно экспериментировать без вреда для волос”.

Выбор яркого цвета Булитко объяснила летним настроением. К тому же “продюсер одобрил”, продолжила шутить актриса.

Виктория Булитко до смены имиджаФото: instagram.com/bulitka

Судя по всему новый имидже Булитко пришелся по душе не только ее продюсеру, но и фолловерам в соцсети. Под постом актрисы собрались десятки восторженных комментариев. По мнению некоторых, с розовым актриса “промахнулась бы”, а вот фуксия ей как раз очень к лицу.