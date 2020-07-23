Ученые создали “коктейль” из антител, способный нейтрализовать коронавирус

Исследователи создали препарат из набора антител, который может помочь в лечении Covid-19 и защитить людей от риска заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает the Guardian.

Антитела были собраны у пациентов, госпитализированных с тяжелой формой Covid-19. При этом они могут быть произведены в большом масштабе, для лечения и защиты от коронавируса.

Испытания на клетках показали, что антитела убивают вирус, в то время как эксперименты с хомяками показали, что введение одного из самых сильных антител защищало животных от заболевания.

“Он полностью отключил инфекционный вирус в легочной ткани хомяков, которых мы лечили. Мы специально выделили очень сильные антитела, которые можно массово производить и затем вводить. Мы предполагаем, что они могут быть использованы для профилактики или лечения Sars-Cov-2” , – сказал Дэвид Хо, профессор медицины в Колумбии, который руководил исследованием.

В свою очередь профессор Сачдева Сидху из Университета Торонто также планирует провести выделение антител в клинических испытаниях в конце этого года. Он добавил, что каждая страна, которая способна сделать это, “обязана своему населению” вырабатывать антитела для терапии Covid-19 и защиты от вируса Sars-Cov-2.

Как сообщал “источник”, в американской биотехнологической компании Moderna заявили об успешном тестировании вакцины против Covid-19 на людях на ранней стадии болезни.