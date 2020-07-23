Сын Николаса Кейджа попросил суд защитить его от родной матери

Старший сын Николаса Кейджа Уэстон попросил суд защитить его от матери, которая “пытается его контролировать”. 30-летний музыкант намерен добиться судебного запрета, который не даст 53-летней актрисе Кристине Фултон приближаться к нему, его жене и двум детям ближе, чем на 100 метров.

Уэстон Кейдж с женой и матерью Кристиной ФултонФото: Getty Images

Согласно судебным документам, полученным изданием The Blast, Уэстон Коппола Кейдж верит, что у его мамы есть огнестрельное оружие и боеприпасы. При этом Фултон якобы держит у себя его удостоверение личности, кошелек, ключи от квартиры и обручальное кольцо.

Последний инцидент предполагаемого домашнего насилия произошел 10 июля. По словам Уэстона, Кристина обнародовал его личную информацию, фотографии и сообщения, чтобы вызвать эмоциональный стресс и разрушить его карьеру, пока он лечился от психоза. Также мужчина утверждает, что 28 февраля Фултон забрала его из дома, пообещав жене отвезти его на лечение. Вместо этого она изолировала сына в отеле, и его состояние ухудшилось.

“У Кристины были проблемы с психическим здоровьем и психоз, и она использовала психологическое насилие, чтобы оградить меня от лечения и семьи. Она сделала это, забрав мой телефон, кошелек и удостоверение личности. Вскоре все это привело к моей госпитализации и ухудшеню состояния, – написал он. – Кристина угрожает и изводит меня, она месяцами причиняла мне страдания”.

Судья отклонил ходатайство о запретительном приказе, но слушание, на котором Уэстон сможет отстоять свою позицию, назначено на август.

Николас Кейдж и Кристина Фултон были в отношениях с 1988 года и расстались в начале 90-х. В 2008 году она была обручена с Шагратом, вокалистом норвежской блэк-метал-группы Dimmu Borgir. Уэстон был вокалистом блэк-метал группы Eyes of Noctum, которая распалась в 2012 году. Также он появился в фильме своего отца “Оружейный барон” (2005) в роли Владимира, молодого украинского механика, который разоружает вертолет Ми-24.

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