Виталий Шиян взят в заложники в Полтаве: кто он и что известно на данный момент

В Полтаве преступник взял в заложники начальника уголовного розыска Полтавской области – полковника Виталия Шияна.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Страна”.

Известно, что Шиян поменялся с подчиненными и находится сейчас в заложниках у преступника. В Telegram-канале “Ху*вая Украина” разместили видео с ним. По предварительным данным, преступник с заложником и гранатой движется в сторону Киева, куда ехать более 4 часов.

О семье полковника известно, что у него есть жена и дочь.

Данные его электронной декларации, опубликованной на сайте declarations.com.ua, свидетельствуют, что Виталий Алексеевич Шиян с 2019 года работает начальником управления уголовного розыска в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области. С 2014 года он был начальником Семеновского РО УМВД Украины в Полтавской области.

Напомним, в четверг, 23 июля, в Полтаве мужчина, который незаконно завладел транспортным средством, угрожал правоохранителям гранатой.

Как сообщал “источник”, в Полтаве на улице Остапа Вишни подозреваемый в угоне машины угрожает взорвать себя гранатой.