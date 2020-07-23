Особенности беспружинных матрасов: виды и преимущества

Здоровый и крепкий сон – это долголетие и комфортная жизнь. Организация спального места напрямую влияет на процесс отдыха. Именно поэтому очень важно найти правильный матрас, который бы сохранил здоровье спины и был удобным для сна.

Матрасы беспружинные https://e-matras.ua/matrasy/filter/bespruzhinnye-0-0-191-1 можно заказать в онлайн-магазинах, где консультанты помогут вам определиться с выбором. Но кому беспружинные модели подойдут больше? И как устроены подобные изделия?

Чем отличаются изделия?

Беспружинные матрасы – это один из самых современных типов продукции для сна, на который и делают ставку все производители. Даже самые консервативные бренды на рынке работают над заменой пружинных блоков беспружинной конструкцией.

Итак, конструкция ортопедических матрасов без пружин предусматривает использование наборных блоков или цельных монолитных плит. Именно эти составляющие обеспечивают поддержку тела, снятие напряжения с позвоночника и создание ровной упругой поверхности для сна.

Ортопедический эффект в таких моделях достигается при помощи подбора равномерного и плотного наполнителя, который бы не терял формы в процессе использования. В большинстве случаев используется несколько типов материалов. Они укладываются равномерными шарами один на другой как в блоках, так и в монолитных плитах. Многослойность обеспечивает максимальный комфорт и надежную поддержку тела. В отдельных случаях количество шаров наполнителя может достигать 7-8.

Большинство моделей имеют сразу две стороны: одна немного жестче, а вторая – мягче. Такое чередование предназначено для смены сезонов. В холодное и теплое время года разные стороны обеспечивают оптимальный уровень терморегуляции.

Жесткость, долговечность и комфорт таких моделей напрямую зависит от того, какой материал использован для наполнения. Производители используют самые разные варианты, но наиболее распространенные такие:

Бамбуковое или кокосовое волокно (койра). Это натуральный и экологически чистый материал, который отличается средним или высоким уровнем жесткости. Прекрасно пропускает воздух, не задерживает влагу и пыль.

Пенополиуретан и Memory Foam. Синтетический наполнитель с функцией запоминания формы тела. Поддерживает позвоночник в правильном положении, сохраняет упругость и форму. Не боится влаги и не требует слишком сложного ухода.

Латекс. Может быть создан из сока Гевеи (каучуковое дерево) или синтетическим путем. Это сырье более мягкое и эластичное. Хорошо сохраняет форму, не нагревается и удерживает температуру. Иногда латекс комбинируют с другими материалами для достижения максимального ортопедического эффекта и долговечности. Такое сырье считается гипоаллергенным.

В двухсторонних матрасах более жесткую сторону создают с помощи натурального волокна – бамбукового или койры. А вот мягкий шар – это латекс или пена. Возможны другие варианты комбинирования материалов.

Главные преимущества беспружинных моделей

Отсутствие пружин – это один из главных плюсов матрасной продукции. Оно избавляет от металлического неприятного скрипа, покачивания и продавливания. Также отсутствие пружинных блоков снижает общую массу матраса, поэтому его легко транспортировать, переворачивать и чистить.

Также стоит отметить, что такие модели легко выносят большие нагрузки. Стандартное изделие выдерживают вес до 200 килограмм без потери формы и эластичности поверхности. Пружинные матрасы не всегда могут справиться с такой массой без последствий.

Еще одно важное преимущество моделей без пружинного блока – это отсутствие любого шума. Это касается не только скрипа. Спать на таких поверхностях комфортно, поскольку при смене положения тела они не издают ни одного звука.

Не менее важный момент – устойчивость к воздействию факторов внешней среды. Резкие перепады температур могут повлиять на металлические пружины, а вот материалы наполнителя в беспружинных моделях таких перепадов не боятся. Также наполнение не впитывает лишнюю влагу, поэтому в нем не появляется плесень, грибок и другие патогенные микроорганизмы.

Матрасы с такой конструкцией просты в эксплуатации. Их можно чистить от любых загрязнений, не влияя на целостность и форму. Даже после самой агрессивной чистки материалы внутри сохраняют эластичность и ортопедические свойства. При условии, конечно, что изделие было создано из правильного качественного сырья с применением современных технологий.

При правильной эксплуатации беспружиные модели могут прослужить долгие годы, оставаясь комфортными и удобными. Модельный ряд достаточно большой, поэтому всегда можно выбрать гипоаллергенный вариант или матрас из натуральных материалов.