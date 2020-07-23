Украинцев массово задерживают в Чехии и отправляют в “лагеря” для заробитчан

Украинцев, которые незаконно попадают в Чехию, задерживают, поскольку они нарушают миграционное законодательство, которое из-за пандемии коронавируса ограничивает въезд в европейские страны без соответствующих разрешений

Об этом сообщили в посольстве Украины в Чехии.

В пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства “Балкова”, “Бела Езова” и “Вышни Лготы” находится по меньшей мере 170 наших сограждан.

“Сейчас в упомянутых трех пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства находится 170 граждан Украины. Подавляющее большинство из них, по рекомендации посольства, уже подали ходатайство о добровольном возвращении в Украину, которое должно состояться в течение ближайших двух недель”, – сообщили в посольстве.

В редакцию ТСН обратилась украинка Марьяна, чьи родственники 6 июля выехали на заработки в Чехию, где были якобы задержаны полицией Праги и сейчас удерживаются в лагере “Бела Езова”. По словам женщины, представители украинского консульства отказались помогать гражданам Украины, а в таких чешских “лагерях” якобы “удерживают тысячи украинцев”.

“История моих родных, которые ехали в Чехию на заработки, началась 6 июля. Они выехали из Украины. На венгерской границе их без проблем пропустили. Они имели при себе чешскую позванку и тест на COVID-19. Но в Праге их остановила полиция и повезла в участок. Оттуда им дали право на один звонок. Так я узнала, где они находятся. 10 июля я нашла своих родных в лагере Bělá-Jezová (“Бела Езова”). Их там удерживают уже 9 дней. Никто не знает, когда их отпустят. Там им сделали тест и он показал отрицательный результат. Каждый день их пребывания стоит 250 крон плюс тест до 2000 грн. При возвращении в Украину они вынуждены будут все оплатить”, – написала Марьяна.

Она также добавила, что так называемый лагерь, где находятся ее родственники, посещал украинский консул, но помощи якобы не предоставил.

“В Чешской Республике есть 4 таких лагеря, скорее они напоминают тюрьмы, где у каждого своя камера и один телефонный аппарат на всех. Там тысячи украинцев, которым никто не помогает. Мои родные получили депортацию и искупление, но все равно их удерживают. Мы наняли адвоката”, – отметила женщина.

В посольстве Украины в Чехии утверждают, что эта информация не соответствует действительности.

“Наоборот, консульские работники на прошлой неделе инициативно посетили наших граждан в пунктах “Балкова”, “Бела Езова” и призвали их активнее сотрудничать с посольством и МВД Чехии и подать ходатайство о добровольном возвращении в Украину. Представление такого ходатайства является самым быстрым способом вернуться домой – после этого посольство имеет правовые основания обратиться в МВД Чехии относительно ускорения возврата граждан. Посольство держит ситуацию на контроле и следит за тем, чтобы права граждан не нарушали”, – ответили в посольстве.

Ранее “источник” сообщал, что в пограничном агентстве ЕС Frontex рассказали об основных вариантах отмены ограничений на пересечение границы после карантина, согласно самому пессимистичному из них ограничения сохранятся и в 2021 году.