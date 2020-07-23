Кошка шла по улице, и внезапно за ней заметили призрака – это видео напугало многих

В Англии камера видеонаблюдения зафиксировала кошку и призрака.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Кадры первыми увидели жительницы ближайшего дома. Они заметили, что за соседским котом Топси следует призрачная фигура. Двойник шел за котом мимо машин справа налево через обзор камеры слежения.

Видео показали владельцу Топси и он рассказал, что у него была еще кошка по имени Лакрица, которая недавно умерла. Сосед добавил, что сестра Топси Тилли также исчезла около шести недель назад.

Ролик разместили на YouTube, где люди с недоверием отнеслись к сделанным кадрам.

Как сообщал “источник”, Гамильтон Плейс (Hamilton Place) – огромный, потрясающий особняк (Дом призраков), стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов, который начали строить в 1985 году. Но этот впечатляющий дом не более чем огромный панцирь, который остается незаконченным вот уже 35 лет.