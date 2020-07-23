Брошенная в элитном роддоме Киева девочка пережила операцию

Новорожденную девочку, которую родители оставили в киевском родильном доме “Лелека”, прооперировали.

Об это сообщает на своей Facebook-странице директор этой клиники Валерий Зукин.

По его словам, состояние ребенка пока нормальное.

Также Зукин подчеркнул, что после его поста о младенце откликнулись много неравнодушных украинцев. Люди предлагали помощь с усыновлением. Кроме того, некоторые сами хотели удочерить девочку.

Однако директор клиники отметил, что они не имеют права помогать с вопросом усыновления. Всем желающим необходимо обращаться в соответствующие государственные органы – службы опеки и службы по вопросам защиты детей.

Зукин завил, что роддом сам справляется с ситуацией и способен помочь ребенку. Но при этом поблагодарил всех за предложение помощи.

“Но мы действительно хотим на этом примере привлечь внимание общества к проблеме, крайне актуальной для Украины. По данным статистики таких детей в Украине немало”, – написал он.

Как сообщал “источник”, ранее жительнице города Винницы Алене Бабич пришлось рожать возле здания родильного дома, который был закрыт для дезинфекции после обнаруженного там случая коронавирусной инфекции.