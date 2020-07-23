В Украине заметно потеплеет: синоптик дала прогноз до конца недели

В Украине до конца недели, до 26 июля, будет преимущественно сухо, а температура воздуха повысится.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Но периодические дожди ожидаются в центральных областях, на северо-востоке, в Прикарпатье и в Одесской области.

Температура воздуха немного повысится: в течение дня будет +23…+28 градусов, на юге и юго-востоке +26…+32 градуса.

В Киеве 24 июля существенные осадки – вряд ли. Температура воздуха будет колебаться около +25…+26 градусов.

Выходные будут еще теплее, но с локальными грозовыми дождями.

Как сообщал “источник”, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что на этой неделе в Украине станет немного прохладнее, местами даже пройдут дожди.