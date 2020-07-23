Вдова Элвиса Пресли рассказала о самоубийстве 27-летнего внука

Присцилла Пресли поделилась горем из-за самоубийства внука – 27-летнего Бенджамина Кио, которого 13 июля нашли мертвым в доме его матери в Калабасасе (Калифорния). 75-летняя вдова музыканта заявила, что это самый тяжелый период в жизни ее семьи.

Лиза Мари Пресли с детьми: дочерью Райли, сыном Беном и близняшками Харпер и ФинлиФото: https://www.instagram.com/lisampresley/

“Шок от потери Бена был разрушительным. Каждый день я просыпаюсь и молюсь, чтобы все стало лучше. Затем я думаю о своей дочери [Лизе Мари Пресли] и о боли, которую она переживает как любящая мать, – написала Пресли в Facebook. – Отец Бена, Дэнни, совсем потерял голову, ведь Бен был его единственным сыном. [Сестра] Райли так любила его, они были очень близки; [12-летние сестры-близняшки] Харпер и Финли абсолютно обожали Бена. Навароне [брат Лизы Мари] пытается смириться с потерей и смертью. Покойся с миром, Бен, тебя любили”.

Ранее болью от потери поделилась сестра Бенджамина, фотомодель и актриса Райли Кио. “Утро самое тяжелое. Я забываю, что тебя больше нет. Я не могу плакать из-за страха, что никогда не остановлюсь, – написала она в Instagram. – Нет слов, чтобы тебя описать. Ангел, чистый свет. Маленький братик. Лучший друг. Интеллектуал. Родственная душа. Защитник. Слишком чувствительный для этого сурового мира. Надеюсь, ты дашь мне силы жить с этой гигантской дырой, которую оставил в моем сердце”.

Смерть Бенджамина Кио официально признали самоубийством: 27-летний мужчина застрелился из дробовика. Он покончил с собой после семейной вечеринке в доме Лизы Мари, где проходило празднование дня рождения его девушки Дианы Пинто и Бена Смита-Петерсона, мужа Райли Кио. Полиция прибыла на место в 6 часов и обнаружила, что Бенджамин заперся в ванной и выстрелил себе в голову.