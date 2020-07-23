Медуз в Кирилловке показали с высоты птичьего полета – и эти фото поражают

В сети появились фото с высоты птичьего полета, по которым можно оценить масштабы нашествия медуз на побережье поселка Кирилловка, популярного украинского курорта на Азовском море в Запорожской области.

Как сообщает РИА Мелитополь, фото сделал блогер из Днепра Руслан Власенко над Федотовой косой неделю назад.

“Чтобы вы понимали масштабы, белые точки на воде это все медузы! И это Кирилловка, говорят сейчас их стало поменьше, но неделю назад было вот так. Я такое вижу впервые, я думаю это уникальные кадры, такого еще никто не фоткал!”, – прокомментировал свои снимки автор.

Отмечается, что по состоянию на 23 июля, ситуация на побережье улучшилась, медуз на пляжах Кирилловки заметно меньше.

Как сообщал “источник”, ранее один из отдыхающих в Кирилловке показал видео, на котором можно увидеть, что медузы лежат на берегу большими кучами, умирая на солнце. Люди бросают на эти кучи новых медуз, вылавливая их из моря руками.