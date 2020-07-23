В Полтаве мужчина посреди города пригрозил взорвать гранату

В Полтаве мужчина, который незаконно завладел транспортным средством, угрожает правоохранителям гранатой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Спецоперация проводится на ул. Остапа Вишни, там мужчина пытаясь избежать задержания и ответственности за совершенное преступление сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.

Патрульные охраняют место инцидента и не допускают туда посторонних.

Ранее “источник” сообщал, что во вторник, 21 июля, в центре Луцка произошло ЧП: неизвестный открыл стрельбу прямо в автобусе и захватил заложников. Мужчина угрожал всех взорвать и выдвигал странные требования, но все же его удалось задержать.