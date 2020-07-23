В Полтаве мужчина взял в заложники начальника полиции и скрылся с ним на авто

В Полтаве на улице Остапа Вишни мужчина, который угрожал правоохранителям гранатой, захватил в заложники начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна.

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Правохранители возле здания административного суда пытались задержать гражданина, который подозревается в незаконном завладении транспортными средствами, написалв Facebookзаместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

“Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он держал сотрудника полиции. После переговоров злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном согласно его требований, автомобили Богдан”, – написал Геращенко.

“Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника показаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введено в действие полицейскую специальную операцию “Гром”, – написал он.

Ранее “источник” сообщал, что во вторник, 21 июля, в центре Луцка произошло ЧП: мужчина открыл стрельбу прямо в автобусе и захватил заложников. Террорист угрожал всех взорвать и выдвигал странные требования, но все же его удалось задержать.