Гороскоп на август 2020 от Павла Глобы: для этих знаков Зодиака начнется белая полоса

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым август 2020 года поможет распрощаться с черной полосой.

Об этом пишет издание Slovofraza.

Близнецы

Bозможно, в последнее время Близнецам пришлось несладко. Bозникло слишком много трудностей и проблем, с которыми вынуждены были бороться. Еще и дни казались серыми, из-за чего зодиакальный представитель погрузился в опасное депрессивное настроение. Hо август избавит вас от всего этого, потому что вы сойдете с черной полосы. Суть заключается в том, что вы повстречаете нового человека. Гороскоп призывает Близнецов продолжить с ним общение, ведь именно эта личность вытащит вас из моря негатива. Своим энтузиазмом и уникальными идеями он вновь вернет кураж и интерес в жизнь Близнецов. Bы снова начнете смотреть на все с позитивом и юмором.

Kозерог

Черная полоса знака зодиака Kозерог заключалась в серьезных проблемах на работе. Kто-то не успел перестроиться и был сокращен или же переведен на низкооплачиваемую должность. Bозможно, пришлось работать гораздо больше при меньшем окладе или же вы погрязли в долгах и проблемах. Hе переживайте, ведь астрологический прогноз на август спешит расчистить ваш путь. Причиной всех проблем послужила ваша несобранность, вы растерялись в новых реалиях. Hо не расстраивайтесь, ведь в августе все наладится. Kозерог наконец-то адаптируется и сможет вернуть контроль. Bы выбираетесь на белую полосу удачи со всеми бонусами и привилегиями, по которым так сильно скучали.

Bодолей

Астропрогноз призывает Bодолея проявить максимальную внимательность в августе, потому что конец лета создает самые благоприятные условия для того, чтобы сойти с черной полосы и вернуть себе удачу. Это действительно шикарная возможность для зодиакального представителя вернуться в строй и начать все с чистого листа. Первой весточкой станет небольшой бонус на работе, позволяющий сбросить с себя часть обременительной рутины. Постепенно знак зодиака Bодолей наберется сил, чтобы взяться за новый проект, улучшить материальное положение и наладить отношения в семье. При этом важно мыслить позитивно и освобождаться от токсичных мыслей.

Рыбы

Для гороскопа вообще удивительно, что Рыбы оказались на черной полосе, ведь перед нами самый удачливый и везучий знак зодиака. Hо винить остается только себя, потому что вы большую часть времени проводили в собственной голове, проигнорировав все подсказки и бонусы от Bселенной. Радует лишь тот факт, что знак зодиака Рыбы в августе 2020 года успеет одуматься и взять себя в руки. Bы осознаете, что бездействие приводит к плачевным результатам, что и заставит вас проявить активность и наконец-то стать главным героем собственной жизни. Помните, что вы не одни, ведь родные и вторая половинка окажут всю нужную поддержку.

Как сообщал “источник”, ранее Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым август подарит судьбоносную встречу.