В Киеве более 100 новых случаев коронавируса

По состоянию на 23 июля в Киеве коронавирусом заболели еще 112 человек.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Всего за время пандемии в столице зарегистрировали 7 278 случаев заражения COVID-19. За все время преодолели коронавирус 2 546 жителей столицы.

За минувшие сутки, 22 июля, заболели:

60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет;

2 девочки – 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

В больницы Киева госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 25 человек.

Наибольшее количество случаев заболевания 22 июля обнаружили в Дарницком районе – 20, в Деснянском – 16, в Печерском и Соломенском районах – по 13 случаев.

Как сообщал “источник”, в среду, 22 июля, Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа. При этом в регионах в зависимости от ситуации с распространением коронавируса, будут действовать разные карантинные ограничения.