Кошки, которые спят в причудливых позах, взорвали сеть – фото заставят улыбнуться

В сети появились милые фото спящих кошек, которые спят не поодиночке, а вместе и своим видом умиляют пользователей сети.

Об этом сообщает “Boredpanda”.

Коты могут спать где угодно, под кроватью, в обуви или даже в ванной – их можно найти спящими в разных уголках дома, но редко можно увидеть их отдыхающими вместе.

Люди в социальных сетях делятся наблюдениями за множеством кошек, образующих самые причудливые и необычные формы, как будто они скручены, как пушистые воздушные шарики.

“Если бы мы крутили наши тела, как они, мы чувствовали бы себя некомфортно или даже испытывали боль, поэтому мы не могли спать в таких позах”, – сказала бихевиорист Селия Хэддон.

Ранее “источник” сообщал, что семейная пара из американского Кентуки решила покормить бездомного кота и внезапно разбогатела.

Напомним, что в сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен домашний кот и его реакция на звуки клавиш пианино. Судя по всему, громкие звуки испугали животное, которое не знало как прекратить играть на музыкальном инструменте и ненароком продолжало нажимать клавиши.