В Киеве срочно ограничили движение – подозревают угрозу взрыва

В Деснянском районе временно ограничено движение по улице Киото. Причина – в подозрительном пакете, найденном на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

“Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников”, – сказано в сообщении.

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