Анна Седокова выходит замуж в третий раз: что известно о ее 28-летнем женихе

Певица Анна Седокова, бывшая солистка группы “ВИА Гра” выходит замуж. Для 37-летней исполнительницы это будет уже третий брак, и на этот раз она узаконит свои отношения с 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой.

Спустя почти год отношений спортсмен сделал Седоковой предложение во время их совместного отдыха в США, и певица ответила уверенным “да”. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram, опубликовав фото с женихом на прогулочной яхте. Вспоминаем, что известно о Янисе Тимме и его роман с Анной Седоковой.

Анна Седокова и Янис ТиммаФото: Anna Sedokova / Instagram

О романе певицы с новым бойфрендом стало известно около года назад – Седокова охотно стала делиться фотографиями с Тиммой, не делая из их отношений секрета. Тогда же в СМИ всплыла информация о том, что на момент начала их романа баскетболист еще был женат, а окончательной причиной разрыва якобы стала Седокова. Впрочем, сам исполнительница эту информацию отрицала.

Как и у Седоковой, у спортсмена есть ребенок от предыдущего брака – двухлетнего сына Кристиана он будет воспитывать совместно с бывшей женой Саной.

Спортсмену 28 лет, он начал играть в баскетбол в своем родном городе Краслава (Латвия), а в подростковом возрасте переехал в Ригу, где присоединился к местной молодежной академии. В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на Драфт НБА и под номером 60 угодил в команду “Мемфис Гриззлис”. Спустя пять лет игры в США, подписал контракт с российским клубом “Химки”.

Анна Седокова и Янис ТиммаФото: Anna Sedokova / Instagram

Последние две недели Седокова и Тимма проводят в США. Там баскетболист и преподнес певице заветное кольцо с букетом роз. Экс-участница “ВИА Гры” пообещала баскетболисту стать для него “самой лучшей женой”.

“Для тебя и только для тебя, – написала Седокова. – Лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты – моя вечность”.

Анна Седокова и Янис ТиммаФото: Anna Sedokova / Instagram

Как уже упоминалось выше, для певицы этот брак станет третьим. За время отношений с бывшими мужьями Анна Седокова родила троих детей: 15-летняя Алина и трехлетний Гектор живут с мамой в Москве, а вот девятилетнюю Монику воспитывает бизнесмен Максим Чернявский, который проживает с дочерью в США. Отдыхая в Америке с женихом, вокалистка также нашла время повидаться с дочерью и поздравить ее с днем рождения.