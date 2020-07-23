Подросток разбился на мотогонках и спас пять жизней

В Южном Уэльсе 14-летний мальчик погиб на мотокроссе, но он помог спасти пять других жизней.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Трагедия случилась на трассе в Абербиге 19 июля с подростком Кори Хьюером. Он попал в аварию на мотоцикле. От полученных травм ребенок скончался 21 июля.

Семья Кори сказала, что он умер, делая то, что любил. Его органы пожертвовали для пяти людей, что спасло другие жизни.

Фото: GoFundMe / Media Wales

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве на улице Героев Сталинграда, 10А произошла трагедия – ребенок упал с крыши здания и погиб. По информации журналистов, умер подросток, он спрыгнул с крыши.