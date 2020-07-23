Украину разделят на четыре зоны на время карантина: какие ограничения там будут действовать

В среду, 22 июля, Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа. При этом в регионах в зависимости от ситуации с распространением коронавируса, будут действовать разные карантинные ограничения.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными. В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно определенных регионах.
“Зеленая” зона
- маска или респиратор в общественных зданиях и транспорте;
- не больше одного человека на 5 м.кв. при проведении массовых мероприятий;
- заполненность кинотеатров и театров наполовину;
- перевозка пассажиров только на сидячих местах;
- В “желтой” зоне (плюс к ограничениям в “зеленой”) запрещено
- посещать заведения социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно);
В “оранжевой” зоне (плюс к ограничениям “желтой”) запрещены
- работа заведений размещения (хостелов, турбаз), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов ночью;
- плановая госпитализация;
- работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не больше одного человека на 20 кв.м. и не больше 100 человек на массовых мероприятиях;
“Красная” зона
- работа общественного транспорта
- посещение образовательных учреждений
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
Как сообщал “источник”, обучение в украинских школах с 1 сентября начнется в тех областях, в которых ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет отвечать критериям Минздрава. В “красной” зоне учебные заведения не откроют.