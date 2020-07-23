Украину разделят на четыре зоны на время карантина: какие ограничения там будут действовать

В среду, 22 июля, Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа. При этом в регионах в зависимости от ситуации с распространением коронавируса, будут действовать разные карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными. В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно определенных регионах.

“Зеленая” зона

маска или респиратор в общественных зданиях и транспорте;

не больше одного человека на 5 м.кв. при проведении массовых мероприятий;

заполненность кинотеатров и театров наполовину;

перевозка пассажиров только на сидячих местах;

В “желтой” зоне (плюс к ограничениям в “зеленой”) запрещено

посещать заведения социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно);

В “оранжевой” зоне (плюс к ограничениям “желтой”) запрещены

работа заведений размещения (хостелов, турбаз), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов ночью;

плановая госпитализация;

работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры;

прием новых смен в детских лагерях;

не больше одного человека на 20 кв.м. и не больше 100 человек на массовых мероприятиях;

“Красная” зона

работа общественного транспорта

посещение образовательных учреждений

работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как сообщал “источник”, обучение в украинских школах с 1 сентября начнется в тех областях, в которых ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет отвечать критериям Минздрава. В “красной” зоне учебные заведения не откроют.