Китай впервые запустил свой зонд для исследования Марса – и это показали на видео

В четверг, 23 июля утром, Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса “Тяньвэнь-1” (“Вопросы к небу-1”) с космодрома “Вэньчан” на острове Хайнань при помощи ракеты – носителя “Чанчжэн-5”.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.

В апреле этого года Китай сообщил, что миссия по исследованию Марса включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

Telegram-канал Daily Storm опубликовал видео запуска.

Главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

Как сообщал “источник”, ранее снимки Марса, снятые различными марсоходами NASA, когда они двигались по поверхности Красной планеты, объединили в видео – и эти кадры вызвали восторг у миллионов зрителей.